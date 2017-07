| Криминал / Происшествия | 14:14 | 28.07.2017 В Днепропетровской области с рельсов сошел товарняк В Днепропетровской области сегодня, 28 июля, в 00.56 на станции Синельниково-2 регионального филиала Приднепровская железная дорога сошли с рельсов пять вагонов, нагруженных листовым металлом. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «УЗ». «Состав следовал со станции Волноваха на станцию Нижнеднепровск-Узел. В результате аварии закрыт для движения поездов участок Нижнеднепровск-Узел–Синельниково-2. Ряд пассажирских поездов и электропоездов южного и восточного направлений курсируют по измененному маршруту – через станции Новомосковск и Павлоград», - говорится в сообщении.

