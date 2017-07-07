В Днепропетровской области с рельсов сошел товарняк

В Днепропетровской области сегодня, 28 июля, в 00.56 на станции Синельниково-2 регионального филиала Приднепровская железная дорога сошли с рельсов пять вагонов, нагруженных листовым металлом.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «УЗ».

«Состав следовал со станции Волноваха на станцию Нижнеднепровск-Узел. В результате аварии закрыт для движения поездов участок Нижнеднепровск-Узел–Синельниково-2.

Ряд пассажирских поездов и электропоездов южного и восточного направлений курсируют по измененному маршруту – через станции Новомосковск и Павлоград», - говорится в сообщении.

