В Чехии врачи хотели забрать органы у украинки, которая умерла за рубежом.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Винницкого облсовета.

«У винничанки, которая умерла в Чехии, хотели вырезать органы. Медики несколько раз звонили к дочери умершей, чтобы получить разрешение на изъятие органов ее матери.

Дочь умершей обратилась к депутату Винницкого облсовета с просьбой срочно оформить документы для выезда за границу. Пояснила, что ее мама уехала на заработки и тяжело заболела в Чехии. Женщина впала в кому и оказалась в больнице.

Мать девушки была в реанимации и нужно было немедленно туда ехать. Срочно связался с ответственными работниками нашего паспортного стола, чтобы поняли проблему, и, как исключение, оформить паспорт девушке. Паспорт изготовили за несколько дней, но именно в это время женщина умерла в больнице. К девушке несколько раз звонили медики из Праги с просьбой дать разрешение на изъятие органов ее умершей матери. Сейчас девушка находится в Чехии, решает вопрос захоронения матери», - сообщил депутат Винницкого облсовета.

