| Криминал / Происшествия | 15:03 | 28.07.2017 В Чехии врачи хотели забрать органы у украинки, которая умерла за рубежом В Чехии врачи хотели забрать органы у украинки, которая умерла за рубежом. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Винницкого облсовета. «У винничанки, которая умерла в Чехии, хотели вырезать органы. Медики несколько раз звонили к дочери умершей, чтобы получить разрешение на изъятие органов ее матери. Дочь умершей обратилась к депутату Винницкого облсовета с просьбой срочно оформить документы для выезда за границу. Пояснила, что ее мама уехала на заработки и тяжело заболела в Чехии. Женщина впала в кому и оказалась в больнице. Мать девушки была в реанимации и нужно было немедленно туда ехать. Срочно связался с ответственными работниками нашего паспортного стола, чтобы поняли проблему, и, как исключение, оформить паспорт девушке. Паспорт изготовили за несколько дней, но именно в это время женщина умерла в больнице. К девушке несколько раз звонили медики из Праги с просьбой дать разрешение на изъятие органов ее умершей матери. Сейчас девушка находится в Чехии, решает вопрос захоронения матери», - сообщил депутат Винницкого облсовета.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ происшествия Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7