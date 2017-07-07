В Чернигове у женщины на улице украли коня

Вчера, 27 июля, полицейским Чернигова поступил вызов от женщины о том, что оставленный ею на пастбище конь исчез.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно от пресс-службы Патрульной полиции Чернигова.

«Полицейским, которые прибыл на место, заявительница сообщила подробности: оказывается, очевидцы видели человека, который повел коня в сторону стоматологической больницы.Уже через полчаса один из экипажей заметил мужчину, который вел белого коня по улице Шевченко. Гражданина остановили и задержали, второй патруль доставил на место заявителя. Обрадованная женщина сразу же узнала своего коня», - говорится в сообщении.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.