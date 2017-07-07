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| Криминал / Происшествия | 08:51 | 31.07.2017
В Харькове 17-летняя девушка, работавшая оператором батута, погибла от удара током

В Харькове от удара током погибла 17-летняя девушка-оператор батута.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

«Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции города Харькова 30 июля в 16:00 от прохожих», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что девушка погибла в результате неосторожного обращения с оборудованием. От полученных повреждений она скончалась на месте.

Факт события внесен в журнал единого учета. Следствием решается вопрос о квалификации данного случая. Обстоятельства происшествия выясняются.
 
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Теги: происшествия

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