В Днепре умер военный, раненый в результате взрыва на танковом полигоне

В Днепре в воскресенье, 30 июля, скончался 28-летний военнослужащий Юрий Тищенко, который был ранен во время учений на полигоне в Черкасском.

Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице Фейсбуке.

«30 июля из больницы Мечникова ушел на небо наш земляк Тищенко Юрий Викторович 1989 г. р., который получил крайне тяжелое ранение 20 июля на полигоне в пгт Черкасское», - написала она.

Напомним, 20 июля в результате взрыва боеприпаса на полигоне получили травмы восемь военнослужащих. Четверых госпитализировали в Днепропетровский военный госпиталь, троих - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68-м военном госпитале (пгт. Черкасское).

Сотрудники военной прокуратуры устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

