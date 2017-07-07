В Индии задержали судно с 1,5 тоннами героина

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У берегов Индии в Аравийском море правоохранители задержали судно, которое перевозило груз с 1,5 тоннами героина, передает «ВВС Украина»
По данным индийский пограничников, стоимость наркотиков оценивается в $550 млн.
По словам представителя военно-морских сил страны Д. К. Шарма, это самый крупный единый груз наркотиков, изъятый правоохранителями.
Через Индию, граничащей с Афганистаном - крупнейшим в мире производителем опиатов, что является главным ингредиентом героина - пролегает маршрут контрабанды этих наркотиков.
По данным управления ООН по наркотикам и преступности, героин провозят большими партиям на лодках через Индийский океан в восточную и южную Африку.