| Криминал / Происшествия | 09:42 | 31.07.2017 В Индии задержали судно с 1,5 тоннами героина У берегов Индии в Аравийском море правоохранители задержали судно, которое перевозило груз с 1,5 тоннами героина, передает «ВВС Украина» По данным индийский пограничников, стоимость наркотиков оценивается в $550 млн. По словам представителя военно-морских сил страны Д. К. Шарма, это самый крупный единый груз наркотиков, изъятый правоохранителями. Через Индию, граничащей с Афганистаном - крупнейшим в мире производителем опиатов, что является главным ингредиентом героина - пролегает маршрут контрабанды этих наркотиков. По данным управления ООН по наркотикам и преступности, героин провозят большими партиям на лодках через Индийский океан в восточную и южную Африку.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7