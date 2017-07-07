За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных, - пресс-центр штаба АТО

Минувшие сутки на Донбассе прошли неспокойно. С полуночи до обеда российско-террористические группировки придерживались режима тишины, но уже после 18 часов активность вражеских формирований существенно возросла.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно в пресс-центре штаба АТО.

На Луганском направлении боевики несколько раз били по украинским позициям из гранатометов и стрелкового оружия в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. А около 21:00 под минометным огнем оказались украинские опорные пункты в Крымском.

На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали укрепления в Зайцево и на шахте Бутовка. Вследствие этих обстрелов двое украинских военных получили ранения. Вечером под гранатометный обстрел боевиков попали силы АТО в Майорском и Авдеевке.

На Мариупольском направлении около 18 часов в результате обстрела опорного пункта сил АТО получил ранения еще один украинский военный. Также враждебные минометы калибра 82 миллиметра били по украинским опорных пунктах в Павлополе и Гнутовом.

На большинство обстрелов противника силы АТО отвечали плотным огнем.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий четверо украинских военных получили ранения.

