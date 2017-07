| Криминал / Происшествия | 11:43 | 31.07.2017 За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных, - пресс-центр штаба АТО Минувшие сутки на Донбассе прошли неспокойно. С полуночи до обеда российско-террористические группировки придерживались режима тишины, но уже после 18 часов активность вражеских формирований существенно возросла. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно в пресс-центре штаба АТО. На Луганском направлении боевики несколько раз били по украинским позициям из гранатометов и стрелкового оружия в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. А около 21:00 под минометным огнем оказались украинские опорные пункты в Крымском. На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали укрепления в Зайцево и на шахте Бутовка. Вследствие этих обстрелов двое украинских военных получили ранения. Вечером под гранатометный обстрел боевиков попали силы АТО в Майорском и Авдеевке. На Мариупольском направлении около 18 часов в результате обстрела опорного пункта сил АТО получил ранения еще один украинский военный. Также враждебные минометы калибра 82 миллиметра били по украинским опорных пунктах в Павлополе и Гнутовом. На большинство обстрелов противника силы АТО отвечали плотным огнем. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий четверо украинских военных получили ранения.

