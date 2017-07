| Криминал / Происшествия | 12:25 | 31.07.2017 В Новомосковске поймали банду воров, на счету которой более 15 краж Новомосковской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан в возрасте от 30 до 36 лет за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.185 УК Украины (тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с проникновением в помещение). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «Так, с ноября 2016 по январь 2017 г четверо приятелей, вступив в предварительный сговор, тайно проникали на территории дачных участков граждан в Новомосковском районе с целью похищения их имущества.

Соблазном для воров стали насосные станции, сварочные аппараты, кабели, электрические пилы и другой инструмент. На счету злоумышленников более 15 эпизодов краж на общую сумму более 60 тыс. грн», - говорится в сообщении. В настоящее время судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

