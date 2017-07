| Криминал / Происшествия | 13:17 | 31.07.2017 Украинка пыталась вывезти в Польшу малолетнего ребенка по поддельному разрешению отца, - Госпогранслужба Вчера на границе с Польшей пограничники Мостиского отряда помешали незаконному вывозу малолетнего ребенка за пределы нашей страны. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе Укрнаины. «Гражданка Украины вместе со своим ребенком 2013 года, направлялись в соседнюю страну через пункт пропуска «Краковец» на Львовщине. Во время проверки документов выяснилось, что разрешение отца на вывоз ребенка за границу поддельный. Ведь человек на момент выдачи данного поручения на территории Украины не находился. По данному факту были проинформированы представителей Национальной полиции о признаках возможного уголовного преступления ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). Женщина вместе с ребенком переданы в правоохранительные органы», - говорится в сообщении. Государственная пограничная служба напоминает, если ваш ребенок выезжает за границу без родителей, или в сопровождении только одного из них, при пересечении границы обязательно нужно иметь соответствующий нотариально заверенный разрешение родителей (другого родителя, не выезжает с ребенком). Для оформления такого документа следует обратиться к любому украинскому нотариуса, или же, если родители находятся за рубежом, консульские учреждения Украины twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

