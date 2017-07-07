Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 14:59 | 31.07.2017
Киберполиция разоблачила группу интернет-мошенников, обманом заработавших миллион гривен

Работники Приднепровского управления киберполиции разоблачили группу лиц, которые мошенническим путем завладели денежными средствами граждан в размере 1 млн грн. Преступная группа действовала в сфере электронной коммерции.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«Оперативники киберполиции установили: преступная группа состояла из двух человек - жителей города Киева и Днепра.С декабря 2016 они зарегистрировали 23 интернет-ресурса, на которых размещали объявления о продаже компьютерной техники и телефонов. При этом обязательным условием договора купли-продажи было 100% оплата на заранее подготовленные злоумышленниками карточные счета.

Каждый из интернет-магазинов работал не более семи дней. При этом, профессиональное оформление сайтов с указанием полных технических характеристик товара, а также имитированы злоумышленниками положительные отзывы от клиентов, не вызывало сомнения у покупателей в добросовестности процедуры приобретения товаров», - говорится в сообщении.

По месту жительства злоумышленников полицейские провели санкционированные обыски, откуда изъяли компьютерную технику, жесткие диски, деньги, а также черновые записи. Кроме того, изъяли платежные карты и мобильные телефоны, которые злоумышленники использовали в преступной схеме.

Решается вопрос об объявлении подозрения всем участникам преступной группы. Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.


 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: криминал, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
31.07.2017
15:45		 Новый учебный год ВСК «Юность» планирует начать с открытия новых секций по бадминтону, большому теннису и гимнастике, - директор спорткомплекса
31.07.2017
15:38		 На набережной Днепра 13-летняя девочка на пешеходном переходе попала под колеса BMW
31.07.2017
15:19		 Ушла из жизни известная французская актриса Жанна Моро
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика