| Криминал / Происшествия | 14:59 | 31.07.2017 Киберполиция разоблачила группу интернет-мошенников, обманом заработавших миллион гривен Работники Приднепровского управления киберполиции разоблачили группу лиц, которые мошенническим путем завладели денежными средствами граждан в размере 1 млн грн. Преступная группа действовала в сфере электронной коммерции. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно в пресс-службе Национальной полиции Украины. «Оперативники киберполиции установили: преступная группа состояла из двух человек - жителей города Киева и Днепра.С декабря 2016 они зарегистрировали 23 интернет-ресурса, на которых размещали объявления о продаже компьютерной техники и телефонов. При этом обязательным условием договора купли-продажи было 100% оплата на заранее подготовленные злоумышленниками карточные счета. Каждый из интернет-магазинов работал не более семи дней. При этом, профессиональное оформление сайтов с указанием полных технических характеристик товара, а также имитированы злоумышленниками положительные отзывы от клиентов, не вызывало сомнения у покупателей в добросовестности процедуры приобретения товаров», - говорится в сообщении. По месту жительства злоумышленников полицейские провели санкционированные обыски, откуда изъяли компьютерную технику, жесткие диски, деньги, а также черновые записи. Кроме того, изъяли платежные карты и мобильные телефоны, которые злоумышленники использовали в преступной схеме. Решается вопрос об объявлении подозрения всем участникам преступной группы. Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

