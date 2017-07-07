Ушла из жизни известная французская актриса Жанна Моро

В Париже на 90-ом году жизни умерла легендарная французская актриса Жанна Моро, передает «Корреспондент».

Ее тело обнаружила домработница. Информация о смерти актрисы подтверждена также ее агентом.

Жанна Моро стала известной после того, как снялась в лентах режиссеров Франсуа Трюффо и Луи Маль.

Актриса играла в таких фильмах как: «Ева», «Ночь», «Жюль и Джим», «Дневник горничной», «Невеста была в черном», а также «Талант моих друзей».

За свою продолжительную карьеру Жанна Моро стала обладательницей многих почетных наград, и в частности "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, "Золотого льва" Венецианского киносмотра за вклад в развитие кино и "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.

