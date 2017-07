| Криминал / Происшествия | 15:19 | 31.07.2017 Ушла из жизни известная французская актриса Жанна Моро В Париже на 90-ом году жизни умерла легендарная французская актриса Жанна Моро, передает «Корреспондент».

Ее тело обнаружила домработница. Информация о смерти актрисы подтверждена также ее агентом. Жанна Моро стала известной после того, как снялась в лентах режиссеров Франсуа Трюффо и Луи Маль. Актриса играла в таких фильмах как: «Ева», «Ночь», «Жюль и Джим», «Дневник горничной», «Невеста была в черном», а также «Талант моих друзей». За свою продолжительную карьеру Жанна Моро стала обладательницей многих почетных наград, и в частности "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, "Золотого льва" Венецианского киносмотра за вклад в развитие кино и "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.

