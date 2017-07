| Криминал / Происшествия | 15:38 | 31.07.2017 На набережной Днепра 13-летняя девочка на пешеходном переходе попала под колеса BMW Сегодня, 31 июля, в Днепре на улице Сичеславской Набережной произошло ДТП. На пешеходном переходе автомобиль BMW сбил 13-летнюю девочку. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. «Девочка 13 лет перебегала дорогу по пешеходному переходу, не убедившись в безопасности своего движения. На остановке стоял автобус для высадки пассажиров. Девочка перебегала дорогу спереди автобуса и попала под колеса BMW», - говорится в сообщении. Сообщается, что потерпевшая в тяжелом состоянии госпитализирована в детскую больницу на ул. Космической.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ дети, ДТП, Днепр Теги: ДТП ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7