На набережной Днепра 13-летняя девочка на пешеходном переходе попала под колеса BMW

Сегодня, 31 июля, в Днепре на улице Сичеславской Набережной произошло ДТП. На пешеходном переходе автомобиль BMW сбил 13-летнюю девочку.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

«Девочка 13 лет перебегала дорогу по пешеходному переходу, не убедившись в безопасности своего движения. На остановке стоял автобус для высадки пассажиров. Девочка перебегала дорогу спереди автобуса и попала под колеса BMW», - говорится в сообщении.

Сообщается, что потерпевшая в тяжелом состоянии госпитализирована в детскую больницу на ул. Космической.

