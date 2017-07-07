В Сумах женщина пыталась украсть 2-летнего ребенка, чтобы использовать для попрошайничества

30 июля в Сумах около 11:00 женщина пыталась украсть двухлетнего мальчика, который стоял с 14-летней тетей возле кафе «Макдональдс». Двое мужчин-свидетелей совершили гражданское задержание и передали злоумышленницу полиции.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно в пресс-службе ГУНП в Сумской области.

«Заплаканная девочка объяснила, что вела племянника к родителям, которые ждали их в церкви, когда на улице к ним подбежала незнакомая женщина, схватила его и начала бежать. На крики о помощи откликнулись неравнодушные прохожие. Уже в отделении полиции женщина рассказала, что отобрала ребенка, потому что почувствовала к ней материнские чувства. В дальнейшем призналась - мальчика планировала использовать для попрошайничества», - говорится в сообщении.

В отношении женщины открыто уголовное производство по ст.146 ч.2 «Незаконное лишение свободы или похищение малолетнего». За содеянное ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

