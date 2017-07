| Криминал / Происшествия | 08:31 | 01.08.2017 Днепрянам рассказали, как не попасть в рабство В Днепре при поддержке облгосадминистрации прошла волонтерская акция «Путешествуй безопасно», где горожанам рассказали, как уберечься от торговцев людьми. Как отметила советник председателя ДнепрОГА Ирина Грицай, эта проблема в последние годы актуальна для Украины, а особенно она обостряется в период путешествий и отпусков. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «30 июля мир отмечает Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Эта проблема – чрезвычайно актуальна для Украины, потому что наше государство сейчас находится в состоянии вооруженного конфликта, а факты торговли людьми присущи именно регионам, где есть подобные проблемы», - рассказала Ирина Грицай. Во время акции «Путешествуй безопасно» юристы, социальные работники и волонтеры рассказали жителям Днепра, как не попасть в ловушку к торговцам людьми. Чтобы не стать жертвой трудового или сексуального рабства, специалисты советуют очень осторожно относиться к объявлениям с предложениями работы и тщательно проверять указанную в них информацию. Для этого можно позвонить на горячие линии правоохранительных органов или социальных служб. «Важный момент – в трудовое рабство граждане могут попасть не только за рубежом, но и в Украине. Чтобы предотвратить это, на встречи с потенциальными работодателями стоит ходить со знакомыми и ни в коем случае не предоставлять свои паспортные данные малознакомым рекрутерам», - отметила Ирина Грицай. За последние полтора года на Днепропетровщине только официально пострадали от торговли людьми около 20 человек. «За последние полтора года в области предоставили статус пострадавших от торговли людьми 18-ти гражданам. Такие люди получают единовременное пособие в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – это более пяти тысяч гривен», - рассказала исполняющая обязанности директора департамента соцзащиты населения ДнепрОГА Валентина Сливная. Во время акции патрульные полицейские провели занятия с детьми – подробно рассказали, как не попасть «на крючок» к преступникам. Копы отмечают: проблема торговли людьми длительное время несколько замалчивалась в нашем обществе – но теперь люди не стесняются и обращаются за помощью. «Полиция всегда готова выручить людей в самом широком смысле: от познавательных игр для детей, где им расскажут о том, как уберечься от торговцев людьми, до реальной помощи пострадавшим», - отметила исполняющая обязанности отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в области Анна Карпеченкова. Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается 30 июля с 2013 года. Именно тогда Генеральная Ассамблея ООН приняла глобальный план противодействия этому явлению. План, в частности, включает противодействие торговле, преследование преступников и защиту потрепевших.



