Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
01.08.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В этом году в Днепропетровской области фиксируется рекордное количество лесных пожаров. Причины и последствия»
01.08.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Когда можно увидеть солнечные и лунные затмения на Днепропетровщине?»
01.08.2017
12:30		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепропетровской области реализуется уникальный проект, который позволит идентифицировать насекомых и подобрать правильные средства борьбы с ними»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 08:31 | 01.08.2017
Днепрянам рассказали, как не попасть в рабство

В Днепре при поддержке облгосадминистрации прошла волонтерская акция «Путешествуй безопасно», где горожанам рассказали, как уберечься от торговцев людьми. Как отметила советник председателя ДнепрОГА Ирина Грицай, эта проблема в последние годы актуальна для Украины, а особенно она обостряется в период путешествий и отпусков.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«30 июля мир отмечает Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Эта проблема – чрезвычайно актуальна для Украины, потому что наше государство сейчас находится в состоянии вооруженного конфликта, а факты торговли людьми присущи именно регионам, где есть подобные проблемы», - рассказала Ирина Грицай.

Во время акции «Путешествуй безопасно» юристы, социальные работники и волонтеры рассказали жителям Днепра, как не попасть в ловушку к торговцам людьми. Чтобы не стать жертвой трудового или сексуального рабства, специалисты советуют очень осторожно относиться к объявлениям с предложениями работы и тщательно проверять указанную в них информацию. Для этого можно позвонить на горячие линии правоохранительных органов или социальных служб.

«Важный момент – в трудовое рабство граждане могут попасть не только за рубежом, но и в Украине. Чтобы предотвратить это, на встречи с потенциальными работодателями стоит ходить со знакомыми и ни в коем случае не предоставлять свои паспортные данные малознакомым рекрутерам», - отметила Ирина Грицай.

За последние полтора года на Днепропетровщине только официально пострадали от торговли людьми около 20 человек.

«За последние полтора года в области предоставили статус пострадавших от торговли людьми 18-ти гражданам. Такие люди получают единовременное пособие в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – это более пяти тысяч гривен», - рассказала исполняющая обязанности директора департамента соцзащиты населения ДнепрОГА Валентина Сливная.

Во время акции патрульные полицейские провели занятия с детьми – подробно рассказали, как не попасть «на крючок» к преступникам. Копы отмечают: проблема торговли людьми длительное время несколько замалчивалась в нашем обществе – но теперь люди не стесняются и обращаются за помощью.

«Полиция всегда готова выручить людей в самом широком смысле: от познавательных игр для детей, где им расскажут о том, как уберечься от торговцев людьми, до реальной помощи пострадавшим», - отметила исполняющая обязанности отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в области Анна Карпеченкова.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается 30 июля с 2013 года. Именно тогда Генеральная Ассамблея ООН приняла глобальный план противодействия этому явлению. План, в частности, включает противодействие торговле, преследование преступников и защиту потрепевших.



 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
01.08.2017
09:52		 В Украине алименты на детей увеличили на 20%
01.08.2017
09:40		 В Швеции операция по увеличению пениса впервые закончилась смертью
01.08.2017
09:13		 1 августа: какой сегодня праздник
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика