| Криминал / Происшествия | 09:40 | 01.08.2017 В Швеции операция по увеличению пениса впервые закончилась смертью В Швеции в ходе операции по увеличению пениса мужчина впервые скончался. Сообщается, что причиной кончины 30-летнего здорового пациента оказалась жировая эмболия, передает «Корреспондент». Сообщается, что медики в экстренном порядке начали осуществлять сердечно-легочную реанимацию и перевели пациента в отделение неотложной помощи. Однако эти старания оказались напрасны, мужчина умер два часа спустя. По словам медиков, причиной смерти стала жировая эмболия. Известно, что сама по себе хирургическая манипуляция по увеличению пениса относится к разряду несложных. Однако возможен целый ряд побочных эффектов, начиная от рубцов и заканчивая эректильной дисфункцией. Однако со смертью пациента медики столкнулись впервые.

