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| Криминал / Происшествия | 10:34 | 01.08.2017
За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный, четверо получили боевые травмы, – штаб АТО

Прошедшие сутки в зоне АТО завершилась повышением активности российско-террористических группировок.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно в пресс-центре штаба АТО.

После 18:00 боевики по различным направлениям 5 раз били из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия по украинским позициям вблизи Крымского, что на Луганском направлении.

На Донецком направлении напряженная ситуация сохранялась в районе Авдеевки. Здесь вечером преступники трижды применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы против украинских защитников.Силы АТО открывали огонь 8 раз.

На Мариупольском направлении враг бил из гранатометов по укреплениям сил АТО на подступах к Павлополю и Широкино.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим тишины. Один украинский военный был ранен, четверо получили боевые травмы. На большинство обстрелов со стороны боевиков силы АТО отвечали огнем из оружия, не запрещенного минского договоренностями. 
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Теги: Украина, происшествия, АТО

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