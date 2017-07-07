В Днепре неизвестные средь бела дня устроили стрельбу по мишеням

В воскресенье, 30 июля, около 14:00 на спецлинию «102» поступил вызов. Женщина сообщила, что услышала около 15 выстрелов в районе улице Варваровской.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

«Патрульные сразу отправились по адресу. Очевидцы на месте указали полицейским, откуда было слышно стрельбу. Правоохранители стали осматривать прилегающую территорию и в это время услышали несколько выстрелов.

Подойдя ближе, полицейские увидели два автомобиля, а неподалеку 3 неизвестных, которые держали в руках предметы, похожие на пистолеты.

Мужчин задержали. Те объяснили, что стреляли по мишеням и имеют разрешение на оружие.

Во время поверхностной проверки в салоне одного из авто обнаружили еще два предмета, похожих на ружья. А у одного из мужчин обнаружили бумажный сверток с растительным веществом, похожим на наркотическое», - говорится в сообщении.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Задержанных доставили в Амур-Нижнеднепровский отделения полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

