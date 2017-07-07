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| Криминал / Происшествия | 13:29 | 01.08.2017
В Киеве женщина покончила с жизнью на глазах у матери и дочери

В Оболонском районе Киева, на улице Зои Гайдай, с балкона на десятом этаже дома выпала 31-летняя женщина. От полученных травм она скончалась в карете скорой помощи.

Об этом ИА «МОС-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По словам родных, для самоубийства у женщины не было причин.

«По словам родных, которые находились в это время дома, для самоубийства у женщины не было причин. Ничего не объяснив, она выпрыгнула на глазах у дочери и матери, которые не успели ее остановить», – говорится в сообщении.

По данным полицейских, кроме семьи, в квартире находился парень погибшей. Они вместе выпивали и ссорились.

Сообщается, что за несколько минут до трагедии мужчина вышел покурить на лестничную площадку, а женщина пошла на балкон и прыгнула вниз.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины с правовой квалификацией «самоубийство».
 
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Теги: происшествия

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