25- летний мужчина проглотил 1 кг кокаина для провоза в Украину (ФОТО)

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 25-летнему мужчине, который проглотил более 1 кг кокаина, пересыпав его в средства контрацепции, чтобы контрабандой перевезти наркотики из Бразилии в Украину.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

«По данным правоохранителей, молодой человек согласился перевезти наркотик за денежное вознаграждение в $4,5 тыс. Получив более 1 кг кокаина в Бразилии, мужчина пересыпал его в 28 презервативов и проглотил, чтобы незаметно перевезти его в желудке через таможенные границы.

Чтобы удержать наркотик в желудке, мужчина ничего после этого не ел и употреблял специальные препараты.

При досмотре в зоне таможенного контроля в международном пункте пропуска он был задержан правоохранительными органами и направлен в больницу», - говорится в сообщении.



Согласно заключению эксперта, в желудке мужчины находился кокаин.

