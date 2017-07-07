На Днепропетровщине полицейский вымогал у женщины $2 тыс за розыск автомобиля

В Днепропетровской области СБУ задержала на взятке начальника одного из отделов уголовного розыска полиции.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.

«Правоохранители задокументировали, что начальник совместно со старшим оперуполномоченным требовали две тысячи долларов у местной жительницы. В такую сумму полицейские оценили осуществление мероприятий по розыску украденного у женщины автомобиля.Оперативники спецслужбы задержали начальника отдела в одном из спальных районов Днепра во время получения всей суммы взятки. Старшего оперуполномоченного правоохранители «взяли» на рабочем месте», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.