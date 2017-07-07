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| Криминал / Происшествия | 10:39 | 02.08.2017
В Павлограде 80-летняя женщина едва не погибла при пожаре

Сегодня, 2 августа, в 07: 59до Службы спасения «101» города Павлоград поступил вызов о дыме из окна квартиры по улице Бориса Захавы города Павлоград.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщается, что на место происшествия сразу был направлен дежурный караул 27 государственной пожарно-спасательной части 6 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.«Установлено, что горит квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома. Спасатели, в аппаратах защиты органов дыхания, провели разведку и вывели на свежий воздух хозяйку квартиры, 1937 года рождения.Общая площадь пожара составила 12кв. м. На месте происшествия работала 1 единица техники и 6 человек личного состава», - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается правоохранительные органы. 
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Теги: происшествия, пожар, Днепропетровщина

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