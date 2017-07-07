Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
02.08.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Профилактика и здоровье женщины во время беременности, родов и грудного вскармливания»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 12:52 | 02.08.2017
В Запорожской области под колесами поезда погиб 23-летний парень

25 июля пассажирский поезд №100 сообщением Новоалексеевка-Минск, вблизи станции Мелитополь (Запорожская область), сбил 23-летнего парня.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

Как говорится в сообщении, юноша при приближении состава бросился под его колеса. Спасти парня не удалось.

Напомним, что за последнюю декаду июля на Приднепровской железной дороге смертельные травмы получили пять человек.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: происшествия, ДТП, ДТП

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
01.08.2017 16:07 На авиафест «Вільне небо» зрителей будут подвозить почти 70 автобусов
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
Последние новости
02.08.2017
13:12		 УЗ назначила еще один дополнительный поезд в южном направлении
02.08.2017
12:59		 Все тренинги, которые проводятся в MedicalDentalGroup, дают персоналу уникальный опыт, - врачи
02.08.2017
12:52		 В Запорожской области под колесами поезда погиб 23-летний парень
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика