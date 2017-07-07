В Запорожской области под колесами поезда погиб 23-летний парень

25 июля пассажирский поезд №100 сообщением Новоалексеевка-Минск, вблизи станции Мелитополь (Запорожская область), сбил 23-летнего парня.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».
Как говорится в сообщении, юноша при приближении состава бросился под его колеса. Спасти парня не удалось.
Напомним, что за последнюю декаду июля на Приднепровской железной дороге смертельные травмы получили пять человек.
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