В Запорожской области под колесами поезда погиб 23-летний парень

25 июля пассажирский поезд №100 сообщением Новоалексеевка-Минск, вблизи станции Мелитополь (Запорожская область), сбил 23-летнего парня. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці». Как говорится в сообщении, юноша при приближении состава бросился под его колеса. Спасти парня не удалось. Напомним, что за последнюю декаду июля на Приднепровской железной дороге смертельные травмы получили пять человек.

