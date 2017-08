| Криминал / Происшествия | 14:24 | 02.08.2017 В Кривом Роге отчима-насильника приговорили к 13 годам тюрьмы Приговором Дзержинского районного суда города Кривого Рога 40-летний гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.153 и ч.3,4 ст.152 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетней; изнасилование). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «Так, в течение 2009-2014 годов указанный человек, действуя вопреки общечеловеческим нормам морали, неоднократно совершал развратные действия и насиловал двух малолетних дочерей (1995 и 1997 года рождения) своей сожительницы, которые находились под его полным психологическим воздействием из-за страха применения физической силы. Обычно под действием алкоголя отчим бил детей и заставлял вступать с ним в половые сношения естественным и неестественным способом. Не находя поддержки родной матери, девушки часто убегали из дома и о насилии в семье рассказали только работникам учебных заведений и правоохранительным органам», - говорится в сообщении. Сообщается, что во время судебного разбирательства Криворожской местной прокуратуре №1 вину мужа полностью доказано - суд назначил злоумышленнику наказание в виде 13 лет лишения свободы.

