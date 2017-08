| Криминал / Происшествия | 15:03 | 02.08.2017 В Никополе вынесен приговор 22-летнему парню, который четыре года скрывался от суда Приговором Никопольского горрайонного суда 22-летний юноша признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 УК Украины (открытое хищение чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, совершенное по предварительному сговору группой человек). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области. «Установлено, что в июне 2013 года около полуночи обвиняемый вместе с приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле жилого дома в Никополе ударили незнакомого прохожего стеклянной бутылкой по голове, нанесли еще несколько ударов руками и ногами по телу, после чего завладели его двумя мобильными телефонами и золотой цепочкой с крестиком на общую сумму более 20 тыс грн. Пока один из мужчин отбывал наказание в местах лишения свободы, другой четыре года скрывался от суда», - говорится в сообщении. Суд согласился с позицией обвинения, которое поддерживалось Никопольской местной прокуратурой, и объявил молодому парню приговор: 4 года лишения свободы.

