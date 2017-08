| Криминал / Происшествия | 15:30 | 02.08.2017 Во Львовской области сотрудница миграционной службы получила три года тюрьмы за взятку Галицкий районный суд Львова приговорил к трем годам тюрьмы главного специалиста одного из райотделов Государственной миграционной службы во Львовской области за злоупотребление влиянием. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области. Отмечается, что женщина осуждена по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды). В апреле прошлого года женщина вымогала взятку у мужчины, который обратился в отдел миграционной службы для получения в срочном порядке паспортов граждан Украины для себя, дочери и еще четырех человек. «На следующий день гражданка получила от указанного лица 9 тыс. гривен, из которых 4 тыс гривен - для оплаты официальных платежей, а 5 тыс. - в качестве неправомерной выгоды. Обвиняемой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с конфискацией имущества"», - отмечается в сообщении.

