Под Одессой водитель Жигулей протаранил машину полиции

Сегодня, 2 августа, днем в пригороде Одессы автомобиль ВАЗ-2106 на большой скорости врезался в машину патрульных полицейских, оформлявших материалы другого ДТП.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

«Инцидент произошел на Овидиопольской дороге в районе промрынка 7-й километр. Водитель ВАЗ-2106 столкнулся со служебным автомобилем Toyota, а потом врезался в бордюрный камень.

В аварии пострадал пассажир Жигулей, его госпитализировали. А у водителя обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Его направили для освидетельствования», - говорится в сообщении.