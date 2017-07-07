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| Криминал / Происшествия | 17:44 | 02.08.2017
Под Одессой водитель Жигулей протаранил машину полиции

Сегодня, 2 августа, днем в пригороде Одессы автомобиль ВАЗ-2106 на большой скорости врезался в машину патрульных полицейских, оформлявших материалы другого ДТП.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

«Инцидент произошел на Овидиопольской дороге в районе промрынка 7-й километр. Водитель ВАЗ-2106 столкнулся со служебным автомобилем Toyota, а потом врезался в бордюрный камень.

В аварии пострадал пассажир Жигулей, его госпитализировали. А у водителя обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Его направили для освидетельствования», - говорится в сообщении.

 
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Теги: происшествия, ДТП, ДТП

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