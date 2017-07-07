От Антарктиды откололся огромный айсберг (ВИДЕО)

Британские ученые опубликовали спутниковые снимки отколовшегося от ледника Ларсен-С в Антарктиде айсберга А-68, передает «Лига».
Спутнику зафиксировал рост трещины, и как продолжают расти на леднике оставшиеся трещины.
Подобные отколы айсбергов являются естественным явлением, однако могут влиять на стабильность ледникового покрова. Такой откол не обязательно указывает на изменение условий окружающей среды.
Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка
(hyperlink) на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна