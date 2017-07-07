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| Криминал / Происшествия | 17:59 | 02.08.2017
От Антарктиды откололся огромный айсберг (ВИДЕО)

Британские ученые опубликовали спутниковые снимки отколовшегося от ледника Ларсен-С в Антарктиде айсберга А-68, передает «Лига»

Спутнику зафиксировал рост трещины, и как продолжают расти на леднике оставшиеся трещины.

Подобные отколы айсбергов являются естественным явлением, однако могут влиять на стабильность ледникового покрова. Такой откол не обязательно указывает на изменение условий окружающей среды.
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Теги: происшествия

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