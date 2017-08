| Криминал / Происшествия | 17:59 | 02.08.2017 От Антарктиды откололся огромный айсберг (ВИДЕО) Британские ученые опубликовали спутниковые снимки отколовшегося от ледника Ларсен-С в Антарктиде айсберга А-68, передает «Лига».



Спутнику зафиксировал рост трещины, и как продолжают расти на леднике оставшиеся трещины. Подобные отколы айсбергов являются естественным явлением, однако могут влиять на стабильность ледникового покрова. Такой откол не обязательно указывает на изменение условий окружающей среды.

