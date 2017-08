| Криминал / Происшествия | 08:38 | 03.08.2017 В Днепропетровской области горел лес 2 августа около 14:00 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории вблизи села Дмитровка Петропавловского района. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС в Днепропетровской области. «На место был направлен дежурный караул 57-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГС ЧС в Днепропетровской области. Спасатели установили, что горит хвойная подстилка в середине лесного массива Петропавловского лесничества. Для недопущения распространения пожара и оперативной ее ликвидации немедленно привлечено дополнительное отделение 57-й Государственной пожарно-спасательной части, лесничество, егерей и волонтеров. Пожар ликвидирован в 18:15. Общая площадь пожара составила 0,4 га хвойной подстилки леса. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается Петропавловским отделением полиции», - говориться в сообщении. Служба спасения просит граждан быть осторожными с огнем в экосистемах, особенно в пожароопасный период

