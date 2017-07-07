В Днепропетровской области горел лес

2 августа около 14:00 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории вблизи села Дмитровка Петропавловского района.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС в Днепропетровской области.

«На место был направлен дежурный караул 57-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГС ЧС в Днепропетровской области. Спасатели установили, что горит хвойная подстилка в середине лесного массива Петропавловского лесничества.

Для недопущения распространения пожара и оперативной ее ликвидации немедленно привлечено дополнительное отделение 57-й Государственной пожарно-спасательной части, лесничество, егерей и волонтеров. Пожар ликвидирован в 18:15. Общая площадь пожара составила 0,4 га хвойной подстилки леса. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается Петропавловским отделением полиции», - говориться в сообщении.

Служба спасения просит граждан быть осторожными с огнем в экосистемах, особенно в пожароопасный период

