В центре Днепра конфликт между семьями привел к смерти

Вчера, 2 августа, около 21:00 по спецлинии «102» поступил вызов о нанесении телесных повреждений на ул. Михаила Грушевского. Когда патрульный экипаж прибыл по указанному адресу, увидел драку между гражданами. У одного из мужчин в руках был предмет, похожий на охотничье ружье.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра.

Как сообщают в полиции, конфликт возник между двумя семьями. Словесная ссора на почве личных взаимоотношений началась между женщинами. Затем к конфликту присоединились и мужчины.

«Один из них схватил ружье, чтобы, по его словам, защитить жену. Во время проверки оказалось, что оружие было заряжено. Ее 48-летний владелец заверил, что имеет разрешение на нее.

Во время общения с полицейскими одному из участников конфликта стало плохо, и он потерял сознание. Патрульные немедленно вызвали скорую помощь и стали оказывать мужчине первую домедицинскую помощь. К сожалению, когда прибыла скорая, врачи констатировали смерть 52-летнего гражданина», - говорится в сообщении.

Владельца оружия и его жену патрульные доставили в Шевченковский участок полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия. Ружье с патронами изъяли в присутствии свидетелей.