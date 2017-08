| Криминал / Происшествия | 11:32 | 03.08.2017 В центре Днепра конфликт между семьями привел к смерти Вчера, 2 августа, около 21:00 по спецлинии «102» поступил вызов о нанесении телесных повреждений на ул. Михаила Грушевского. Когда патрульный экипаж прибыл по указанному адресу, увидел драку между гражданами. У одного из мужчин в руках был предмет, похожий на охотничье ружье. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра. Как сообщают в полиции, конфликт возник между двумя семьями. Словесная ссора на почве личных взаимоотношений началась между женщинами. Затем к конфликту присоединились и мужчины. «Один из них схватил ружье, чтобы, по его словам, защитить жену. Во время проверки оказалось, что оружие было заряжено. Ее 48-летний владелец заверил, что имеет разрешение на нее. Во время общения с полицейскими одному из участников конфликта стало плохо, и он потерял сознание. Патрульные немедленно вызвали скорую помощь и стали оказывать мужчине первую домедицинскую помощь. К сожалению, когда прибыла скорая, врачи констатировали смерть 52-летнего гражданина», - говорится в сообщении. Владельца оружия и его жену патрульные доставили в Шевченковский участок полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия. Ружье с патронами изъяли в присутствии свидетелей. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепр Теги: криминал ������� �������� ������� Loading...

