В Пятихатском районе отчим топором убил своего пасынка

Желтоводской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 49-летнего гражданина за убийство пасынка.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Происшествие произошло в июле 2017 года в пгт. Вишневое Пятихатского района. Во время семейной ссоры на бытовой почве мужчина нанес 28-летнему пасынку множественные удары кухонным ножом и топором по различным частям тела. От полученных травм пострадавший скончался», - говорится в сообщении.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.