| Криминал / Происшествия | 15:45 | 03.08.2017 В Кривом Рогу местный житель несколько раз пытался ограбить один и тот же ювелирный магазин На днях, около 14:00 в Криворожский ГО УПО в Днепропетровской области поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации охраняемого объекта, ювелирного бутика, который расположен на улице Водопьянова. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что злоумышленником является мужчина уже несколько раз до этого пытавшийся ограбить этот же магазин. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Криворожского ГО УПО в Днепропетровской области. «Прибыв на место происшествия в течение пяти минут наряд реагирования задержал ранее судимого местного жителя 1986 года рождения. Дело в том, что преступник уже имел опыт краж с этого ювелирного магазина и думал, что через некоторое время можно вернуться и украсть еще раз», - говорится в сообщении. Сообщается, что грабителя узнали продавцы, ранее запомнившие его лицо. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: криминал ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7