| Криминал / Происшествия | 16:38 | 03.08.2017 На Днепропетрощине работник уголовного розыска за 10 тыс грн обещал «отмазать» подозреваемого Работника уголовного розыска Синельниковского отдела полиции Днепропетровщины разоблачили во взяточничестве СБУ совместно с прокуратурой и внутренней безопасности Нацполиции. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области. «Капитан полиции требовал 10 тыс. грн у местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности за якобы совершенную кражу. Оперативники спецслужбы задержали вымогателя во время получения второй части взятки», - говорится в сообщении. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.

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