На Днепропетрощине работник уголовного розыска за 10 тыс грн обещал «отмазать» подозреваемого

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Работника уголовного розыска Синельниковского отдела полиции Днепропетровщины разоблачили во взяточничестве СБУ совместно с прокуратурой и внутренней безопасности Нацполиции.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области.
«Капитан полиции требовал 10 тыс. грн у местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности за якобы совершенную кражу.
Оперативники спецслужбы задержали вымогателя во время получения второй части взятки», - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственные действия.