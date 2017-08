| Криминал / Происшествия | 17:50 | 03.08.2017 В Днепре обнаружили «реабилитационный центр», где насильно удерживали алко- и наркозависимых В Днепре правоохранители обнаружили «реабилитационный центр», в котором содержалось 11 человек против их воли. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту незаконного лишения свободы 11 человек (ч.1 ст.146 УК Украины). Указанные лица, находясь в так называемом «реабилитационном центре», который располагался в помещении частного дома в городе Днепре, почти не приспособленном для проживания, якобы проходили курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости», - говорится в сообщении. Отмечается, что указанное помещение использовалось одним из благотворительных фондов на основании договора аренды. «Во время осмотра места происшествия правоохранителями установлено пребывания в доме 30 человек, 11 из которых - против их воли», - сообщили в прокуратуре. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, при которых потерпевшие попали в центр, условия их содержания, основания пребывания в учреждении, а также применение к ним физического или психологического насилия.

Досудебное расследование продолжается.

