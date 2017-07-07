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| Криминал / Происшествия | 17:50 | 03.08.2017
В Днепре обнаружили «реабилитационный центр», где насильно удерживали алко- и наркозависимых

В Днепре правоохранители обнаружили «реабилитационный центр», в котором содержалось 11 человек против их воли.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту незаконного лишения свободы 11 человек (ч.1 ст.146 УК Украины). Указанные лица, находясь в так называемом «реабилитационном центре», который располагался в помещении частного дома в городе Днепре, почти не приспособленном для проживания, якобы проходили курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости», - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное помещение использовалось одним из благотворительных фондов на основании договора аренды.

«Во время осмотра места происшествия правоохранителями установлено пребывания в доме 30 человек, 11 из которых - против их воли», - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, при которых потерпевшие попали в центр, условия их содержания, основания пребывания в учреждении, а также применение к ним физического или психологического насилия.
Досудебное расследование продолжается.
 
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Теги: Днепропетровщина, Днепр

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