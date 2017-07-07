Во Львове на ходу загорелся новый трамвай

В центре Львова вечером в четверг, 3 августа, загорелся новый трамвай Электрон.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Сообщается, что у трамвая на остановке Стрыйский рынок оборвался пантограф - токоприемник.

Он упал на боковое стекло и повредил его. Под колесами вагона возник локальный пожар.

Водитель трамвая «оперативно отреагировал» и потушил пожар огнетушителем, который был в салоне. В результате происшествия никто не пострадал.

В результате инцидента в городе несколько часов не ходили трамваи №№1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8», - говорится в сообщении.

