| Криминал / Происшествия | 09:12 | 04.08.2017 Во Львове на ходу загорелся новый трамвай В центре Львова вечером в четверг, 3 августа, загорелся новый трамвай Электрон. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе мэрии города. «Сообщается, что у трамвая на остановке Стрыйский рынок оборвался пантограф - токоприемник. Он упал на боковое стекло и повредил его. Под колесами вагона возник локальный пожар. Водитель трамвая «оперативно отреагировал» и потушил пожар огнетушителем, который был в салоне. В результате происшествия никто не пострадал. В результате инцидента в городе несколько часов не ходили трамваи №№1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8», - говорится в сообщении.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ транспорт Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7