Полицейские выявили в сумочке днепрянки 50 патронов к автомату Калашникова

Вчера, 3 августа, на улице Войцеховича города Днепра полицейские задержали женщину, в сумочке которой обнаружили 51 патрон к автомату Калашникова.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.

«3 августа полицейские задержали женщину, которая на лавочке возле подъезда многоэтажного дома по у. Войцеховича г. Днепр пила пиво. Когда правоохранители подошли к ней, женщина очень испугалась и начала скрывать от них свою сумку. Скоро правоохранителям стало понятно такое поведение – в сумке женщины они выявили пакет с 51 патроном к автомату Калашникова», - говорится в сообщении.

За преступление предусмотренное ч. 1 ст. 263 (незаконное поведение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) ККУ, женщине угрожает лишение воли на срок от 3 до 7 лет.