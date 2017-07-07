В Украине двое молодых парней погибли от удара током на крыше вагонов-зерновозов

Сегодня, 4 августа, на станции Вишневое в Киевской области, 17-летний парень вылез на вагон-зерновоз и был убит электрическим током. Вчера, 3 августа, смертельную травму по той же причине получил 24-летний молодой человек на Харьковщине.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укрзалiзницi.

Также, 3 августа на путях вблизи станции Гречаны на вагоне-зерновозе обнаружили 19-летнего парня с признаками поражения электрическим током. Позже выяснилось, что двое молодых людей шли по пешеходному мосту. Один из них решил спуститься оттуда на крышу вагона, но при этом был поражен электрическим током и упал. Работники станции вызвали скорую помощь, пострадавший был доставлен в больницу в Хмельницкий.

В общем по состоянию на 3 августа 2017 из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте получили травмы 322 посторонних лица, среди них 16 детей до 16 лет. Из них от полученных травм погибли 212 взрослых и 5 детей .