В Киеве на стройплощадке произошел обвал грунта: погиб мужчина (ВИДЕО)

В Киеве сегодня, 4 августа, произошел обвал грунта на территории строительной площадки по пр. Голосеевский, 118-Б, в результате чего погиб мужчина.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«4 августа в 10:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории строительной площадки по пр. Голосеевский, 118-Б, в Голосеевском районе столицы, во время копальных работ произошел обвал грунта, в результате которого на глубину около 3 м под землю попал человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели, прибыв к месту происшествия, изъяли из-под земли и передали работникам скорой медицинской помощи тело мужчины, которые констатировали его смерть.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия.

