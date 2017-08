| Криминал / Происшествия | 13:41 | 04.08.2017 В Киеве на стройплощадке произошел обвал грунта: погиб мужчина (ВИДЕО) В Киеве сегодня, 4 августа, произошел обвал грунта на территории строительной площадки по пр. Голосеевский, 118-Б, в результате чего погиб мужчина. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. «4 августа в 10:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории строительной площадки по пр. Голосеевский, 118-Б, в Голосеевском районе столицы, во время копальных работ произошел обвал грунта, в результате которого на глубину около 3 м под землю попал человек», - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели, прибыв к месту происшествия, изъяли из-под земли и передали работникам скорой медицинской помощи тело мужчины, которые констатировали его смерть. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия.

