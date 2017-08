| Криминал / Происшествия | 14:35 | 04.08.2017 Служебная собака помешала вывезти боеприпасы из зоны АТО (ФОТО) Кинологи с Днепропетровщины вместе со своими подопечными ежемесячно посменно несут службу в зоне, приближенной к зоне проведения АТО. На одном из блокпостов в г. Лисичанске во время проверки автомобиля кинолог Руслан Анисимов вместе со служебной собакой Прима обнаружили в автомобиле большое количество оружия и боеприпасов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области. По данному факту следователями Лисичанского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

