Служебная собака помешала вывезти боеприпасы из зоны АТО (ФОТО)

Кинологи с Днепропетровщины вместе со своими подопечными ежемесячно посменно несут службу в зоне, приближенной к зоне проведения АТО. На одном из блокпостов в г. Лисичанске во время проверки автомобиля кинолог Руслан Анисимов вместе со служебной собакой Прима обнаружили в автомобиле большое количество оружия и боеприпасов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

По данному факту следователями Лисичанского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».



