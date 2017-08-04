В аэропорту Днепра две женщины пытались незаконно перевезти за границу медпрепараты (ВИДЕО)
Вчера, 3 августа, в аэропорту Днепра пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы, обнаружили у двух украинок партию медицинских препаратов.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
«Во время осуществления пограничного контроля рейса «Шарм-Эль-Шейх-Днепр», среди пассажиров было обнаружено двух гражданок Украины. По имеющейся у правоохранителей информации, жительницы Мелитополя, 1985 и 1986 годов рождения, перевозили большую партию медпрепаратов, запрещенную для свободного перемещения через границу. В чемоданах женщин было обнаружено медицинские препараты (предварительно для лечения гепатита) в количестве 476 таблеток и 840 ампул», - говорится в сообщении.
Предварительная стоимость товара составляет почти 18 000 гривен.
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