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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 16:20 | 04.08.2017
В аэропорту Днепра две женщины пытались незаконно перевезти за границу медпрепараты (ВИДЕО)

Вчера, 3 августа, в аэропорту Днепра пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы, обнаружили у двух украинок партию медицинских препаратов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«Во время осуществления пограничного контроля рейса «Шарм-Эль-Шейх-Днепр», среди пассажиров было обнаружено двух гражданок Украины. По имеющейся у правоохранителей информации, жительницы Мелитополя, 1985 и 1986 годов рождения, перевозили большую партию медпрепаратов, запрещенную для свободного перемещения через границу. В чемоданах женщин было обнаружено медицинские препараты (предварительно для лечения гепатита) в количестве 476 таблеток и 840 ампул», - говорится в сообщении.

Предварительная стоимость товара составляет почти 18 000 гривен.
 
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Теги: криминал, Днепр

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04.08.17 16:46 петя: табл
Так мона до 500 евр. На человека.?

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