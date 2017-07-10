В Киевской области во время учений погиб военный, еще 5 ранены

Сегодня, 4 августа, около 11:00 на военном полигоне Киевской области в результате разрыва артиллерийского боеприпаса погиб военнослужащий, еще пятеро получили травмы. Произошло это во время проведения боевых стрельб.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

«В настоящее время раненым оказали неотложную медицинскую помощь. Их эвакуировали в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении.

