| Криминал / Происшествия | 17:10 | 04.08.2017 В Киевской области во время учений погиб военный, еще 5 ранены Сегодня, 4 августа, около 11:00 на военном полигоне Киевской области в результате разрыва артиллерийского боеприпаса погиб военнослужащий, еще пятеро получили травмы. Произошло это во время проведения боевых стрельб. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. «В настоящее время раненым оказали неотложную медицинскую помощь. Их эвакуировали в медицинское учреждение. На месте происшествия работает комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении.

