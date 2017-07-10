В Николаеве из-за задымления в областной больнице эвакуировали более 400 человек

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В лечебном корпусе Николаевской областной больницы из-за короткого замыкания электропроводки образовалось плотное задымление, более 400 человек были эвакуированы.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГосЧС.
«В 12:19 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в помещении электрощитовой, расположенной на первом этаже четырехэтажного корпуса Николаевской областной больницы по ул. Киевская 1 произошло замыкание электропроводки и образовалось плотное задымление в лечебном корпусе. Учитывая важность объекта, был объявлен повышенный, второй номер вызова и направлены дежурные караулы», - говорится в сообщении.