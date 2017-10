| Криминал / Происшествия | 16:09 | 05.10.2017 На Майдане Независимости разбили мемориал героев Небесной сотни Злоумышленник разбил в центре Киева плиты памятника. Благодаря оперативному реагированию правонарушителя задержали. Им оказался мужчина 1974 года рождения, приезжий. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Киевской области. Информация о повреждении мемориала героев Небесной сотни поступила по спецлинии 102 около 11:20. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Благодаря слаженной работе правоохранителей злоумышленника задержали. Сейчас его доставили в территориальное управление полиции, где с ним общаются следователи. По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7