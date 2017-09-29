На Майдане Независимости разбили мемориал героев Небесной сотни

Злоумышленник разбил в центре Киева плиты памятника. Благодаря оперативному реагированию правонарушителя задержали. Им оказался мужчина 1974 года рождения, приезжий.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Киевской области.

Информация о повреждении мемориала героев Небесной сотни поступила по спецлинии 102 около 11:20. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Благодаря слаженной работе правоохранителей злоумышленника задержали. Сейчас его доставили в территориальное управление полиции, где с ним общаются следователи.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.