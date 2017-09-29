На Днепропетровщине на пожаре погиб 79-летний мужчина

5 октября в 15:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в жилом доме на улице Кильченская города Перещепино Новомосковького района.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины.

По указанному адресу было направлено дежурное отделение спасателей 49-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что очаг пожара находился в середине жилого дома.

Во время ликвидации пожара пожарными было обнаружено тело владельца домовладения, гражданина 1932 года рождения.

Пожар был локализован в 15:43 и ликвидирован в 15:50.

Огнем повреждено комнату жилого дома и домашнее имущество на площади 20 м2.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются правоохранительными органами.