На Днепропетровщине на пожаре погиб 79-летний мужчина

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5 октября в 15:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в жилом доме на улице Кильченская города Перещепино Новомосковького района.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины.
По указанному адресу было направлено дежурное отделение спасателей 49-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что очаг пожара находился в середине жилого дома.
Во время ликвидации пожара пожарными было обнаружено тело владельца домовладения, гражданина 1932 года рождения.
Пожар был локализован в 15:43 и ликвидирован в 15:50.
Огнем повреждено комнату жилого дома и домашнее имущество на площади 20 м2.
Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются правоохранительными органами.