| Криминал / Происшествия | 08:27 | 06.10.2017 На Днепропетровщине на пожаре погиб 79-летний мужчина 5 октября в 15:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в жилом доме на улице Кильченская города Перещепино Новомосковького района. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины. По указанному адресу было направлено дежурное отделение спасателей 49-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что очаг пожара находился в середине жилого дома. Во время ликвидации пожара пожарными было обнаружено тело владельца домовладения, гражданина 1932 года рождения. Пожар был локализован в 15:43 и ликвидирован в 15:50. Огнем повреждено комнату жилого дома и домашнее имущество на площади 20 м2. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются правоохранительными органами.

