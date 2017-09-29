В Днепр срочно эвакуировали военнослужащего с тяжелой травмой глаза

Советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа сообщила, что в Днепр военным вертолетом был срочно эвакуирован военнослужащий с тяжелой травмой глаза.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Вечером военным вертолетом в Днепр срочно эвакуирован один защитник с тяжелой травмой глаза.

Выражаю благодарность от наших врачей областной офтольмологической больнице за организацию срочной эвакуации.

Всем причастным, а именно это начмед АТО, главный хирург АТО, начальник 65-го мобильного госпиталя, дежурный медик АТО «Донецк».

Первая операция глаза состоялась, впереди еще несколько этапных, зрение обещают сохранить», - написала она.

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