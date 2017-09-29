В Днепр срочно эвакуировали военнослужащего с тяжелой травмой глаза

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Советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа сообщила, что в Днепр военным вертолетом был срочно эвакуирован военнослужащий с тяжелой травмой глаза.
Об этом она написала на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Вечером военным вертолетом в Днепр срочно эвакуирован один защитник с тяжелой травмой глаза.
Выражаю благодарность от наших врачей областной офтольмологической больнице за организацию срочной эвакуации.
Всем причастным, а именно это начмед АТО, главный хирург АТО, начальник 65-го мобильного госпиталя, дежурный медик АТО «Донецк».
Первая операция глаза состоялась, впереди еще несколько этапных, зрение обещают сохранить», - написала она.
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