В Харьковской области перекрыли канал незаконной переправки людей за границу

В ходе проведения мероприятий, направленных на прекращение функционирования канала незаконной переправки через государственную границу лиц на территории Харьковской области, оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы и сотрудники ВБЗПТЛ ГУ ЧП в Харьковской области, провели ряд конфиденциальных следственных и розыскных действий.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Мероприятия проводились с целью документирования противоправной деятельности организатора канала незаконной миграции.

По результатам проведенных мероприятий, в районе села Ветеринарное, что недалеко от границы, задержаны двое граждан Украины, 1980 и 1982 года рождения, жителей Харьковщины, которые в качестве проводников пытались незаконно перевести через границу двух граждан Украины.

Также правоохранители задержали организатора с денежными средствами, которые он получил за незаконную переправку двух граждан Украины. Им оказался гражданин Украины, 1985 года рождения, житель Харьковщины.

Организатору и переправщиков сообщено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч 2. ст.332 УК Украины. Продолжаются следственные и оперативные мероприятия.