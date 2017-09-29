Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
06.10.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Международный день пожилых людей: медицинские и социальные аспекты»
06.10.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет международный фестиваль документального кино о правах человека»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 09:53 | 06.10.2017
В Киеве задержали серийных автоворов

Злоумышленники-иностранцы на «Wolkswagen Bora» ездили в поисках жертвы. Увидев незапертый микроавтобус, забрали с сиденья автомобиля киевлянина рюкзак и попытались скрыться. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Киевской области.

Как рассказал начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска Виталий Отрудько, около 16:00 на Столичном шоссе на парковке у дома остановился автомобиль «Wolkswagen Bora» с тремя мужчинами в салоне. Неподалеку неизвестный разгружал «Ford Tranzit», поэтому троица воспользовалась занятостью водителя, открыла незапертую дверцу и забрала рюкзак, который лежал на переднем сиденье. После сразу поспешили уехать прочь.

«Оперативники заметили действия злоумышленников и мгновенно остановили «Wolkswagen Bora». Рюкзак с деньгами, документами и другими вещами потерпевшего изъяли. Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все они иностранцы: 50-летний мужчина официально проживает в Украине с 1992 года, неоднократно судимый за имущественные преступления и хранение наркотиков, его 30-летний и 39-летний сообщники пересекли границу нашего государства в 2017 году. Один - с целью лечения, второй - с туристической поездкой, также ранее задерживались правоохранителями.

Следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции задокументировала правонарушения. Уголовное производство начали по ч. 2 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Автомобиль «Wolkswagen Bora», принадлежащий одному из задержанных, удаленный и доставлен на специальную площадку.

Следователи направляют в суд представление об избрании меры пресечения для злоумышленников. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
04.10.2017 14:06 В Желтых Водах ссора между собутыльниками закончилась поножовщиной
02.10.2017 12:56 Сегодня трамвай №1 будет курсировать по сокращенному маршруту
02.10.2017 12:08 В октябре в Днепропетровской области начнется призыв в армию
02.10.2017 10:19 «Танцующие в темноте» из Днепра стали призерами America’s Got Talent (ВИДЕО)
29.09.2017 14:35 Завтра трамвай №1 будет курсировать по сокращенному маршруту
Последние новости
06.10.2017
09:53		 В Киеве задержали серийных автоворов
06.10.2017
09:46		 В Запорожской области опровергли информацию о массовом увольнении полицейских
06.10.2017
09:29		 В ОКБ им. Мечникова стартовал День донора (ФОТО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика