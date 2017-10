| Криминал / Происшествия | 09:53 | 06.10.2017 В Киеве задержали серийных автоворов Злоумышленники-иностранцы на «Wolkswagen Bora» ездили в поисках жертвы. Увидев незапертый микроавтобус, забрали с сиденья автомобиля киевлянина рюкзак и попытались скрыться. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Киевской области. Как рассказал начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска Виталий Отрудько, около 16:00 на Столичном шоссе на парковке у дома остановился автомобиль «Wolkswagen Bora» с тремя мужчинами в салоне. Неподалеку неизвестный разгружал «Ford Tranzit», поэтому троица воспользовалась занятостью водителя, открыла незапертую дверцу и забрала рюкзак, который лежал на переднем сиденье. После сразу поспешили уехать прочь.



«Оперативники заметили действия злоумышленников и мгновенно остановили «Wolkswagen Bora». Рюкзак с деньгами, документами и другими вещами потерпевшего изъяли. Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все они иностранцы: 50-летний мужчина официально проживает в Украине с 1992 года, неоднократно судимый за имущественные преступления и хранение наркотиков, его 30-летний и 39-летний сообщники пересекли границу нашего государства в 2017 году. Один - с целью лечения, второй - с туристической поездкой, также ранее задерживались правоохранителями.



Следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции задокументировала правонарушения. Уголовное производство начали по ч. 2 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.



Автомобиль «Wolkswagen Bora», принадлежащий одному из задержанных, удаленный и доставлен на специальную площадку.



Следователи направляют в суд представление об избрании меры пресечения для злоумышленников. Им грозит до пяти лет лишения свободы. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7