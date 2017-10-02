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| Криминал / Происшествия | 14:17 | 06.10.2017
В Запорожской области из-за собаки, перебегавшей дорогу, в аварии погибла женщина

В Энергодаре водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и совершила наезд на дерево. В результате аварии женщина погибла на месте происшествия.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Запорожской области.

6 августа около 7:25 в Энергодарский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим.

На улице Промышленной в городе Энергодар женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai Getz», сбила собаку, которая внезапно выбежала на дорогу. После чего, не справившись с управлением, съехала с проезжей части и совершила наезд на дерево.

В результате аварии женщина-водитель автомобиля скончался на месте происшествия.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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