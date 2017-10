| Криминал / Происшествия | 14:23 | 06.10.2017 В Киеве дети отравились майонезом, который раздавали на улице на промо-акции 5 октября около 12:00 в столичной полиции поступила информация о том, что возле станции метро «Шулявская» неизвестные раздают бесплатный майонез, который вызывает сомнение. По вызову выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Киеве. На месте происшествия 21-летний киевлянин рассказал, что примерно с 9:00 неизвестная женщина проводила промо-акцию и бесплатно раздавала флаеры и пачки майонеза со вкусом сыра. Также мужчина предоставил правоохранителям одну пачку из-под майонеза и несколько флаеров, которые приобщены к собранных материалов. После 13:30 в полицию от медицинских работников поступили сообщения о том, что в инфекционное отделение больницы поступили семь детей с предварительным диагнозом - кишечная инфекция. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, а затем начали уголовное производство. Допрошены врачи сообщили полицейским, что во время обследования несовершеннолетних пациентов установлен диагноз: пищевая токсикоинфекция. Ко времени приезда правоохранителей в больницу, двое детей оставили медицинское учреждение, а пятеро - 16-летние ученики киевского колледжа - рассказали полицейским, что около 9:00, когда они направлялись в учебное заведение, возле станции метро «Шулявская» проходила промо акция, и они получили пачки майонеза. После пуотребления бесплатной продукции дети почувствовали ухудшение самочувствия. В настоящее время их состояние удовлетворительное, стационарное лечение никто из детей не проходит. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, проводившие промо-акцию. Кроме того, следователи назначают экспертизы по содержанию розданного майонеза. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

