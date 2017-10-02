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| Криминал / Происшествия | 14:57 | 06.10.2017
На Закарпатье разоблачили контрабандные сигареты, которые маскировали под рулонами бумаги (ВИДЕО)

В Ужгороде сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Госпогранслужбы совместно с пограничниками Чоповского отряда и сотрудниками Государственной фискальной службы осуществляется обыск складских помещений.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«В результате следственных действий в асбестовых трубах, переработанных кустарным способом под рулонами бумаги, выявлено значительное количество сигарет. Часть табака, вероятно контрафактного производства.

Сейчас из почти сотни труб разобран чуть больше половины, из которых на данный момент получили более 100 ящиков табачных изделий.

Кроме этого, на складе обнаружено станки, приборы и технические средства, с помощью которых обычные трубы превращались в рулоны, плотно «нашпигованы» сигаретами. Горе-мастера достаточно добросовестно подошли к процессу изготовления этих конструкций», - говорится в сообщении.

Оперативники продолжают осуществлять мероприятия, направленные на выяснение всех звеньев противоправной деятельности, начиная от изготовления сигарет и к установлению точек сбыта.
 
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Теги: происшествия

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