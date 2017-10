| Криминал / Происшествия | 15:54 | 06.10.2017 В Херсонской области зафиксирована вспышка АЧС В Херсонской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Сообщается, что в Херсонской области 2 октября в личном подсобном хозяйстве в пгт Великая Александровка Великоалександровского района Херсонской области была зарегистрирована вспышка АЧС. «Так, при исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве 4 октября установлен диагноз - африканская чума свиней. С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Великоалександровской районной государственной администрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, а также определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора», - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

