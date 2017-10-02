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| Криминал / Происшествия | 15:54 | 06.10.2017
В Херсонской области зафиксирована вспышка АЧС

В Херсонской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Сообщается, что в Херсонской области 2 октября в личном подсобном хозяйстве в пгт Великая Александровка Великоалександровского района Херсонской области была зарегистрирована вспышка АЧС.

«Так, при исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве 4 октября установлен диагноз - африканская чума свиней. С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Великоалександровской районной государственной администрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, а также определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
 
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Теги: происшествия

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